دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
Yan 41'A. Lopes 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

يوكوهاما مارينوس v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,