دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2مجم 3 - 3جزاء 5 - 4
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Asahi Uenaka 13', 30'Anderson Lopes 21'
ماثيوس 35'Darijan Bojanic 42' (جزاء)
(ش١ 3-2) (ن م 3-2) (و إ 3-2)

يوكوهاما مارينوس v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,