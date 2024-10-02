دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0
ن م
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K. Watanabe 4'T. Nishimura 44'A. Lopes 83'كوتا ميزونوما 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

يوكوهاما مارينوس v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,