دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0
انتهت
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فالنتينا بيرجاماتشي 6'S. Cantore 56'إيما كولبيرج 64'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

يوفنتوس ضد فاليرينجاالنتائج والإحصائيات,