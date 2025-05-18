الدوري الإيطالي
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2 - 0
انتهت
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نيكولاس غونزاليس 61'دوشان فلاهوفيتش 88'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

يوفنتوس ضد أودينيزيالنتائج والإحصائيات,