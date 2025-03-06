دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 0
انتهت
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أفيميكو بولولو 69' (ضربة جزاء), 78'تاراس رومانكزوك 75'
(½ 0-0) (انتهت 3-0)

ياجييلونيا بياليوستوك ضد سيركل بروجالنتائج والإحصائيات,