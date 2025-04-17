دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 1المجموع 1 - 3
انتهت
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داركو تشورلينوف 81'
سيدريك باكامبو 78'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

ياجييلونيا بياليوستوك ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,