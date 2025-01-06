الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 3
ن م
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M. Gibbs-White 7'كريس وود 44'T. Awoniyi 90' + 4'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

وولفرهامبتون v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,