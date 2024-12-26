الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
M. Cunha 58'H. Hwang 90' + 9'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

وولفرهامبتون v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,