الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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R. Ait Nouri 56'
إبراهيما كوناتي 45' + 2'محمد صلاح 61' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

وولفرهامبتون v ليفربولالنتائج والإحصائيات,