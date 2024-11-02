الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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J. Larsen 67'J. Gomes 72'
T. Chalobah 60'مارك جويهي 77'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

وولفرهامبتون v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,