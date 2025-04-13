الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
ن م
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ريان آيت نوري 2'دجد سبنس 38' (هدف عكسي)يورغن ستراند لارسن 64'ماثيوس كونيا 86'
ماتيس تيل 59'ريتشارليسون 85'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

وولفرهامبتون v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,