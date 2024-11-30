الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 4
ن م
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J. Larsen 5', 69'
J. Kluivert 3' (جزاء), 18' (جزاء), 74' (جزاء)M. Kerkez 8'
(ش١ 1-3) (ن م 2-4)

وولفرهامبتون v بورنموثالنتائج والإحصائيات,