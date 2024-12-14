الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
M. Cunha 72'
مات دوهيرتي 15' (هدف عكسي)J. Taylor 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

وولفرهامبتون v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,