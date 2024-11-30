كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 4
ن م
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G. Ahadme 16', 85'مات غودين 28'T. Campbell 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

والسال v تشارلتون أثليتكالنتائج والإحصائيات,