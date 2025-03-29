الدوري الألماني الدرجة الأولى
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0 - 3
انتهت
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مارفين دوسكتش 25'فيليكس أغو 59'ماركو غرويل 90' + 3'
(½ 0-1) (انتهت 0-3)

هولشتاين كيل ضد فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,