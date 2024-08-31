الدوري الألماني
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0 - 2
ن م
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ماكسيميليان أرنولد 27'S. Bornauw 30'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

هولشتاين كيل v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,