الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 2
انتهت
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لاسي روزنبوم 24'
J. Manzambi 45' + 2'لوكاس هويلير 58'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

هولشتاين كيل ضد فرايبورجالنتائج والإحصائيات,