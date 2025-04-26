الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 3
انتهت
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شوتو ماشينو 15', 90' + 1'الكسندر برنهاردسون 23'ارمين جيجوفيتش 76'
توماش كفانتشارا 60'بليا الاسان 69'فرانك هونورات 86'
(½ 2-0) (انتهت 4-3)

هولشتاين كيل ضد بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,