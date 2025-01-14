الدوري الألماني
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4 - 2
ن م
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S. Machino 27'P. Harres 32'A. Bernhardsson 45' + 4'J. Arp 90' + 8'
G. Reyna 71'J. Gittens 77'
(ش١ 3-0) (ن م 4-2)

هولشتاين كيل v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,