الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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S. Skrzybski 3' (جزاء)D. Zec 50'
M. Boadu 37', 39'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

هولشتاين كيل v بوخومالنتائج والإحصائيات,