الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 0
انتهت
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أندري كراماريتش 4', 32'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

هوفينهايم ضد ماينتسالنتائج والإحصائيات,