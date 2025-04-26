الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 3
انتهت
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آدم هلوزيك 61'بافل كاديرابيك 90' + 1'
سيرهو غيراسي 20'جوليان براندت 74'فالديمار أنطون 90' + 5'
(½ 0-1) (انتهت 2-3)

هوفينهايم ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,