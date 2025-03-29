الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
أندري كراماريتش 71' (ضربة جزاء)
سامويل إسيندي 46'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

هوفينهايم ضد أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,