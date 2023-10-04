دوري أبطال أوروبا
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4 - 1
ن م
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Miguel Almiron 17'دان بيرن 39'Sean Longstaff 50'فابيان شار 90' + 1'
لوكاس هيرنانديز 56'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

نيوكاسل يونايتد v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,