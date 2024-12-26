الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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انتوني جوردون 2'A. Isak 59'Joelinton 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

نيوكاسل يونايتد v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,