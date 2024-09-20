الدوري الفرنسي
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8 - 0
ن م
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D. Batubinsika 4' (هدف عكسي)T. Ndombele 7'M. Cho 24'Y. Moukoko 26', 39'E. Guessand 36'S. Diop 75'P. Rosario 86' (جزاء)
(ش١ 6-0) (ن م 8-0)

نيس v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,