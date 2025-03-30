الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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ماتيو بوليتانو 2'روميلو لوكاكو 19'
لوكا يوفيتش 84'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

نابولي v ميلانالنتائج والإحصائيات,