الدوري الإيطالي
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2 - 0
ن م
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L. Montipo 5' (هدف عكسي)A. Zambo Anguissa 61'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

نابولي v فيروناالنتائج والإحصائيات,