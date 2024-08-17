الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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ألفارو موراتا 89'Noah Okafor 90' + 5'
Malick Thiaw 30' (هدف عكسي)دوفان إيستيبان زاباتا بانغيرا 68'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ميلان v تورينوالنتائج والإحصائيات,