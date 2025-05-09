الدوري الإيطالي
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3 - 1
انتهت
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سانتياغو خيمينيز 73', 90' + 2'كريستيان بوليسيتش 79'
R. Orsolini 49'
(½ 0-0) (انتهت 3-1)

ميلان ضد بولونياالنتائج والإحصائيات,