كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
0 - 1
انتهت
team-logo
أندرياس وايمان 70'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

ميدلزبره ضد بلاكبيرن روفرزالنتائج والإحصائيات,