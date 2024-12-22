الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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S. Birindelli 22'
W. McKennie 14'N. Gonzalez 39'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

مونزا v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,