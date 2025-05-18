الدوري الإيطالي
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1 - 3
انتهت
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صامويل بيرينديلي 30'
لورنزو كولومبو 49'ماتيا فيتي 51'سامويل بيتزيناكو 59' (هدف عكسي)
(½ 1-0) (انتهت 1-3)

مونزا ضد إيمبوليالنتائج والإحصائيات,