الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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A. Nordin 6' (جزاء)وهبي الخزري 12'T. Coulibaly 84'
جوناس مارثين 50'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

مونبيلييه v بريستالنتائج والإحصائيات,