الدوري الفرنسي
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3 - 2
ن م
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A. Adams 65', 75'M. Sagnan 71'
H. Traore 18'A. Onaiwu 72'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2)

مونبيلييه v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,