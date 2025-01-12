الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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T. Savanier 61' (جزاء)
E. Lepaul 30', 69'زين الدين فرحات 90' + 9'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

مونبيلييه v أنجييهالنتائج والإحصائيات,