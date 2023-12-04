دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 2
ن م
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عبد الناصر الخياطي 15'
Jamshid Iskandarov 29'Jovan Djokic 45' + 3'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

مومباي سيتي v نافباخور نامانجانالنتائج والإحصائيات,