Conference League
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
فريدريك جولبراندسن 12', 19'Markus Andre Kaasa 24'
جوزوي 63'Rafal Augustyniak 71'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

مولدي v ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,