Conference League
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
ماغنوس إيركم 51'O. Brynhildsen 78'F. Ihler 90' + 5'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

مولدي v لارنيالنتائج والإحصائيات,