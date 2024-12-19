Conference League
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4 - 3
ن م
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F. Ihler 27'T. Kral 42' (هدف عكسي)M. Kaasa 64'H. Stenevik 90' + 1'
ماريك سوتشي 5'V. Kusej 59'P. Vydra 61'
(ش١ 2-1) (ن م 4-3)

مولدي v إم بوليسلافالنتائج والإحصائيات,