كأس ملك إسبانيا
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3 - 2
ن م
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Cyle Larin 21'ابدون براتس 28', 35' (جزاء)
كريستيان ستواني 68' (جزاء)Savio 90' + 6'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

مايوركا v جيروناالنتائج والإحصائيات,