الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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فيدات موريكي 81' (جزاء)
E. Boyomo 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

مايوركا v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,