الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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J. Lee 27'
مارفين دوسكتش 8' (جزاء)D. Koehn 69'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

ماينتس v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,