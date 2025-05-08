الدوري الأوروبي
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4 - 1المجموع 7 - 1
انتهت
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ماسون ماونت 72', 90' + 1'كارلوس هنريكي كاسيميرو 80'راسموس هويلوند 85'
ميكيل ياوريجيزار 31'
(½ 0-1) (انتهت 4-1)

مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,