دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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إرلينج هالاند 23' (جزاء), 51'فيل فودين 45' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

مانشستر سيتي v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,