كأس العالم للأندية
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4 - 0
ن م
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جوليان ألفاريز 1', 88'Nino 27' (هدف عكسي)فيل فودين 72'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

مانشستر سيتي v فلومينينسيالنتائج والإحصائيات,