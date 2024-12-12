دوري أبطال أوروبا للسيدات
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2 - 0
انتهت
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L. Murphy 55'K. Casparij 66'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

مانشستر سيتي ضد بولتنالنتائج والإحصائيات,