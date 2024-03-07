الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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جوردان فيرتوت 23'Yerson Mosquera 28' (هدف عكسي)بيير إيميرك آوباميانج 42' (جزاء), 59'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

مارسيليا v فياريالالنتائج والإحصائيات,