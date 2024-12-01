الدوري الفرنسي
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4 - 1
ن م
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أليكساندر لاكازيتي 4', 41', 69' (جزاء)جوردان فيرتوت 43'
S. Diop 22'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

ليون v نيسالنتائج والإحصائيات,